Modelle Marke Hyundai zählen zum Vernünftigsten, was man als Autofahrer kaufen kann. Mit dem stilsicher gezeichneten Concept-Car "Le Fil Rouge" zeigen die Koreaner, dass sie auch Emotionalität beherrschen. Und automobiles Einfühlungsvermögen: Über Sensoren erspürt die viertürige Limousine den Stresspegel des Fahrers und wird besänftigend aktiv.

Trotz Diesel-Krise bietet der Genfer Automobilsalon (8. - 18. März) ein wahres Neuheiten-Feuerwerk. Das betrifft so gut wie alle Fahrzeugklassen - die allseits nachgefragten SUVs ebenso wie brave Kompakte, Hypersportwagen und auch Elektroautos. Ein Messerundgang.

Die Wahl zum "Car of the Year" ist entschieden: Aus insgesamt 37 Modellneuheiten des vergangenen Jahres hat eine unabhängige Jury zunächst sieben Finalisten gewählt, aus denen der Volvo XC40 schließlich als Sieger hervorging. Die Entscheidung von 60 Juroren aus 23 europäischen Ländern ist im Vorfeld des Genfer Automobilsalons bekanntgegeben worden.

Der amerikanische Multimillionär und Autonarr James Glickenhaus hat in seiner Scuderia Cameron Glickenhaus bislang Sportwagen gebaut. Jetzt begibt er sich aufs anspruchsvolle Terrain der Offroader. "The Boot" soll als Extrem-Kletterer einen neuen Höhenweltrekord für Allradfahrzeuge aufstellen und auf dem Weg von New York nach Paris die Beringsee durchschwimmen.