Toyota Yaris GRMN: Herr des Rings

"Gazoo Racing Master of Nürburgring" - Kraftzwerg mit 212 PS

BARCELONA - Als Bewährungsprobe für die wahren Sportler unter den Automobilen genießt der Nürburgring weltweit einen beachtlichen Ruf. So auch bei Toyota. Deshalb ist es kein Wunder, dass man den kleinen Yaris in unmittelbarer Nähe des Rings zum Kraftzwerg aufgebrezelt hat. Als GRMN - das steht für Gazoo Racing Master of Nürburgring - leistet der Powerbolzen satte 212 PS und rennt 230 Sachen schnell.

Gazoo Racing Master of Nürburgring: Der Toyota Yaris GRMN wurde von der Sportmarke Gazoo in Form gebracht. © Hersteller



Dieser Name! Ein echter Zungenbrecher ist das, eine scheinbar willkürliche Aneinanderreihung von Konsonanten. GRMN - was haben sich die Marketingleute nur dabei gedacht? Natürlich steckt beim stärksten Toyota Yaris eine Abkürzung dahinter. Gazoo Racing Master of Nürburgring - was für ein Titel für einen gerade mal 3,95 Meter langen Kleinwagen, der es aber faustdick unter der Motorhaube hat.

Der GRMN ist sozusagen der zivile Ableger des WRC-Yaris, mit dem Toyota seit einem Jahr erfolgreich in der Rallye-Szene mitmischt. Er ist immer weiß, hat ein paar Verzierungen und rot-schwarze Kontrastelemente, einen mittelgroßen Spoiler und einen Diffusor mit einem mittig angeordneten Auspuffendrohr. Schwarze 17-Zoll-Felgen und die weißen Bremssättel fallen auch noch auf. Insgesamt ist der Auftritt aber eher zurückhaltend. Vor allem angesichts der Tatsache, dass der Hot Hatch, wie die kleinen Giftzwerge liebevoll genannt werden, eigentlich ein reinrassiger Sportwagen im Mini-Format ist.

Sieht nicht nur stark aus: Der japanische Powerbolzen leistet immerhin 212 PS. © Hersteller



Spezialbehandelter Benziner mit Kompressor

Ein kleines Team der Toyota-Sportmarke Gazoo hat den Powerbolzen in der Nähe des Nürburgrings in mühsamer Kleinstarbeit in Form gebracht. So ziemlich alles in Sachen Antrieb und Fahrwerk ist so nur im GRMN anzutreffen. Vom spezialbehandelten 1,8-Liter-Benziner mit Kompressor und eigenen Kühlaggregaten im bis zum Bersten gefüllten Motorraum über das Torsen-Sperrdifferenzial für maximale Traktion, diverse Verstärkungen und aerodynamische Maßnahmen bis hin zum Sportlenkrad und den Schalensitzen, die wirklich ordentlich Halt in jeder Situation geben.

Das Resultat dieses enormen Aufwands kann sich sehen lassen. 212 PS realisiert der unter Druck gesetzte Reihenmotor, das maximale Drehmoment liegt bei 250 Newtonmetern. Und diese Power trifft auf gerade mal gut 1.100 Kilo Lebendgewicht. Das spürt der Pilot bei jeder Bewegung seines Gasfußes: Bis zur magischen 100er-Marke vergehen 6,4 Sekunden, bei 230 km/h wird elektronisch abgeregelt. 230 Sachen in einem Yaris - das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Scharfer Kleinwagen auf der Rennstrecke

Beeindruckend ist beim ersten Ausflug mit dem scharfen Kleinen auf Landstraßen und auf der Rennstrecke die unaufgeregte Souveränität, mit der er seine Kraft in Dynamik umsetzt. Man fühlt sich nicht einem wildgewordenen Zwerg ausgeliefert, sondern hat den Yaris immer gut im Griff, auch wenn der Drehzahlmesser über die 5.000er-Marke steigt. Die Federung und die Lenkung kommen gut klar mit der gebotenen Power, der GRMN ist ziemlich straff, aber nicht brutal hart abgestimmt, also durchaus auch im Alltag einzusetzen - kleine Wochenend-Ausflüge auf die Rennstrecke inklusive. Der Kleine lässt sich zielsicher durch gemeine Kurven zirkeln, verzeiht dem Renn-Laien auch mal den einen oder anderen Fauxpas am Einlenkpunkt und ist unterm Strich verdammt schnell.

Aufgebrezelt: Der stärkste Yaris macht auch optisch eine Menge her. © Hersteller



Phänomenale Fahrleistungen

Der Innenraum ist bis auf die erwähnten Zutaten und eine spezielle GRMN-Animation am TFT-Display ganz wie der im normalen Yaris. Das macht den Umgang mit dem Kraftzwerg zum Kinderspiel. Die Sechsgang-Schaltung könnte vielleicht noch einen Tick exakter einrasten, aber sonst gibt es nicht viel zu bekritteln. Phänomenale Fahrleistungen, angenehm dezente und nur bei hohen Drehzahlen ein bisschen aggressiv klingende Auspuffgeräusche, Platz für vier Passagiere - die breite Spanne zwischen praktischem Alltagsbegleiter und kompromisslosem Sportsfreund haben die Gazoo-Spezialisten voll ausgenutzt.

Klingt alles ziemlich positiv. Aber jetzt kommt die traurige Seite der Medaille. Erst mal: Der Yaris GRMN wird genau 600 Mal gebaut. 400 Exemplare sind für Europa reserviert, 200 gehen nach Japan. Und: Der Kraftzwerg ist ausverkauft, zum Preis von 30.900 Euro in Deutschland. Nur 72 Stunden hat es gedauert, bis das komplette Kontingent weg war.

Rudolf Huber / mid

Toyota Yaris GRMN in Kürze:

Wann er kommt: Bereits bestellbar, aber auch schon ausverkauft

Wen er ins Visier nimmt: VW Polo GTI, Peugeot 208 GTi, Ford Fiesta ST, Opel Corsa OPC, alle aber in zivilerem Trimm

Was ihn antreibt: 1,8-l-Vierzylinder-Benziner mit 212 PS

Was er kostet: Ab 30.900 Euro