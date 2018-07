Trailer-Zelt fürs Pedelec

NÜRNBERG - Zeltanhänger im Schlepp: Vom Auto kennt man das schon. Jetzt gibt es eine solche Lösung auch fürs Fahrrad. Speziell mit dem Pedelec lässt sich das Trailer-Zelt bequem ziehen.

Trailer-Zelt: In dem einachsigen Anhänger versteckt sich eine mobile Ferienwohnung. Foto: Hersteller



Radurlaub liegt im Trend. Die einen mögen es dabei komfortabel, mit Gepäcktransport und am Abend einem festen Dach überm Kopf. Die anderen bevorzugen es ursprünglich und betten sich im Zelt zur Ruhe. Eine mobile Behausung für den Pedelec-Urlaub bietet jetzt die österreichische Firma Gentletent an. Das Trailer-Zelt "B-Turtle" soll in wenigen Minuten aufgebaut sein, denn es kommt ohne Gestänge aus und wird stattdessen aufgepumpt. Der einachsige Hänger selbst stellt auch die Auflage für das 2,10 Meter lange Bett, zudem gibt es eine Stehkabine, in der man sich bequem umziehen kann.

Das rund 3.000 Euro teure Konstrukt wiegt allerdings 30 Kilogramm, was dem Bike verstärkte Zugleistung abfordert und am Akku zehrt. Infos unter www.gentletent.com

epr