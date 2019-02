Als Konzept gegen den Verkehrskollaps sollen sich in Zukunft elektrische Robo-Shuttles in Stellung bringen, die ihre Passagiere vor der Haustür abholen und direkt ans Ziel bringen. Charme der Idee: Weil die autonomen Kleinstbusse permanent im Umlauf sind, beanspruchen sie keinen Parkraum. An solchen "People Movern" arbeiten vor allem Zulieferer. Sie könnten den klassischen Automobilherstellern durchaus das lukrative Geschäft abnehmen.