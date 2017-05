Volvo XC60: SUV mit Sympathiebonus

NÜRNBERG - Der XC60 ist Volvos Bestseller. Neun Jahre hat es gedauert, bis die Schweden eine zweite Generation ihres Premium-SUVs startklar gemacht haben. Das Warten hat sich gelohnt. Der neue XC60 sieht klasse aus, fährt sich hervorragend und ist sicherheitstechnisch kaum zu toppen. Dabei profitiert er vom Sympathiebonus der Marke. Allerdings langt Volvo auch beim Preis kräftig zu.

Volvo XC60: Nach neun Jahren kommt das meistverkaufte Modell der schwedischen Marke neu auf den Markt. © Hersteller



In der jüngeren Volvo-Geschichte gibt es ein klares Vorher-Nachher. Vorher, das waren die Jahre ab 1999, als Ford das Sagen hatte und die einstmals so charakterstarke schwedische Marke in die Niederungen der Beliebigkeit abzugleiten drohte. Danach, das ist die Ära ab 2010, jenem Jahr, in dem Volvo an die chinesische Geely-Gruppe verkauft wurde.

Mit seinem Geburtsjahr 2008 ist der XC60 ein Kind der Vorher-Zeit. Dass der Nachfolger erst jetzt, nach neun Jahren, auf den Markt kommt, hat mit den essenziellen Veränderungen zu tun, die während dieser Zeit stattgefunden haben. Entgegen apokalyptischer Unkenrufe stellte sich die Übernahme durch Geely als Glücksfall heraus. Unter chinesischer Ägide ist Volvo zum Premiumhersteller aufgestiegen, hat seine Produkte zu skandinavischen Designerstücken weiterentwickelt, effiziente Vierzylindermotoren konzipiert und obendrein auf eine neue Plattformstrategie umgestellt. Auf SPA (Scalable Product Architecture) bauen dabei die größeren Fahrzeuge auf. Zunächst der bis zu siebensitzige SUV XC90, dann S90/V90 - und jetzt der brandneue XC60, der in der Liga von BMW X3, Mercedes GLC und Audi Q5 spielt.

Kratzen an der Millionengrenze

"Der XC60 ist unser meistverkauftes Modell", sagt Anders Gustafsson, der bei Volvo den EMEA-Bereich (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) verantwortet. Bis zum Modellwechsel könnte der Bestseller sogar noch die Millionengrenze knacken. Daraus lässt sich die Bedeutung ableiten, die der jetzt vorgestellten zweiten Generation zukommt.

Markenzeichen: Auch der XC60 bekommt die Volvo-typische Heckleuchtengrafik. © Hersteller



Auf den ersten Blick ähnelt das 4,69 Meter lange Mittelklasse-SUV dem großen Bruder XC90. Auf den zweiten offenbaren sich aber Unterschiede. Designchef Thomas Ingenlath - gebürtig in Deutschland und mit einer Vergangenheit unter anderem bei VW, Audi und Skoda - verweist auf den aufrechten Kühlergrill und die scharf gezeichneten Linien. Der XC60 sieht sportlicher aus als der XC90, die Frontscheibe steht schräger, die Überhänge sind kürzer. Sehr klar und sehr präzise fällt die Linienführung aus, auf nordisch kühle Art elegant und edel. So wirkt auch ein SUV sympathisch. Ingenlath hat zweifellos sehr gute Arbeit geleistet.

Die skandinavisch zurückgenommene Premium-Attitüde findet im Cockpit ihre Entsprechung. "Im XC90 transportieren Sie auch eine Menge Luft um sich herum", sagt Ingenlath, "im XC60 dagegen fühlen Sie sich mehr hinterm Lenkrad integriert". Der fünfsitzige Neue ist kein Raum-Riese wie der große Bruder, sondern offeriert eine eher sportliche, tiefere Sitzposition. Dabei fehlt es keineswegs an Platz für die Passagiere, im Gegenteil, vorne wie hinten gibt es reichlich Raum, das bequeme Gestühl stellt feinen Sitzkomfort bereit. Edle Materialien haben die Innenraumdesigner verbaut, beispielsweise die "Driftholz"-Einlagen am Armaturenträger. "Driftholz" bedeutet Treibholz, und genauso matt silbrig schimmert die Deko denn auch. Schicke Details sind der silber eingefasste Startknopf zum Anlassen des Motors, der nicht gedrückt, sondern nach rechts gedreht werden muss sowie die davor positionierte kleine "Walze" des Scrollrads zur Fahrmodusauswahl. Und dann wäre da noch die identitätsstiftende Mini-Schwedenflagge am Armaturenträger.

Verbessertes Infotainment

Typisch Volvo ist, dass der Bildschirm des Infotainments ("Sensus Connect") tabletartig hochkant eingebaut ist. Typisch Volvo ist aber auch, dass die Bedienbarkeit oft nicht so intuitiv wie bei der Konkurrenz funktioniert. Neue Farben und Symbole, eine verbesserte Menüstruktur und nicht zuletzt eine vergrößerte Kartendarstellung sollen dem jetzt abhelfen Wie sich das heutzutage gehört, kommt das Smartphone über Android Auto und Apple Car Play an Bord.

Premium-Ambiente: Auch im Innenraum dominiert skandinavisch reduziertes Design. © Hersteller



Der große und gut ausgeformte Kofferraum steckt 505 bis 1432 l weg. Ein zusätzliches Fach im Gepäckraum nimmt Gegenstände auf, die nicht so einfach en passant entdeckt werden sollen, es kann bei aktivierter "Private Locking"-Funktion durch einen Code geschützt werden. Und in Verbindung mit Luftfederung lässt sich die Hinterachse um fünf Zentimeter absenken, das gestaltet die Befrachtung kräfteschonender und macht es auch dem Familienhund leichter, elastisch an Bord zu springen.

Abschied von Fünf- und Sechszylindern

Viel Wagemut hat Volvo bewiesen, als es bei seinen großen Modellen alles ausgemustert hat, was mehr als vier Zylinder besitzt. Nicht jeder Beobachter hat diese Selbstbeschränkung optimistisch beurteilt. Und doch "funktioniert sie gut", sagt Anders Gustafsson, selbst bei einem XL-SUV wie dem XC90, und selbst im vielzylindrig blubbernden Autoland USA. Auch den XC60 trifft jetzt das Schicksal, vom Fünfzylinder-Diesel Abschied nehmen zu müssen, der Sechszylinder-Benziner ist schon seit drei Jahren keine Option mehr. Downsizing heißt das Gebot der Stunde. Keiner der angebotenen Motoren hat mehr als zwei Liter Hubraum. Die preiswerteste Möglichkeit, XC60 zu fahren, ist zum Marktstart der D4, ein Diesel mit 190 PS und 400 Nm, der 205 km/h Spitze vorlegt, sich nach Norm mit 5,1 l/100 km begnügt und ab stattlichen 48.050 Euro in der Preisliste steht. Gesellschaft bekommt der D4 von einem weiteren Zweiliter-Diesel, dem ebenso kultivierten wie souveränen D5 mit 235 PS (52.600 Euro), der sich auch geräuschtechnisch in lobenswerter Manier zurückhält. Hier werden maximal 220 km/h und ein Norm-Mix von 5,5 l/100 km erreicht, wobei uns der Bordcomputer auf ersten Testfahrten einen deutlich höheren Wert von 8,4 l meldete.

An Benzinern gibt es wahlweise den T5 mit 235 PS (220 km/h, 350 Nm, 7,2 l/100 km, ab 51.000 Euro) und den T6 (Turbo mit Kompressor, 320 PS, 400 Nm, 7,7 l, ab 55.500 Euro). Zudem steht schon zum Verkaufsbeginn der Plug-in-Hybrid T8 Twin Engine (320 + 87 PS, ab 69.270 Euro) bereit, der rein elektrisch bis zu 45 km zurücklegen soll.

Jede der genannten Varianten ist serienmäßig mit Achtgangautomatik und Allradantrieb kombiniert.

Schlüsselqualifikation Sicherheit

Durch den Wiederaufstieg von Volvo hat sich das Feld der Premium-Anbieter, das traditionell vom deutschen Triumvirat aus Mercedes, BMW und Audi regiert worden ist, erweitert. Mit Jaguar ist ein weiterer neuer Player dazu gestoßen. Gefragt, was die spezielle Markenbotschaft von Volvo ist, nennt Unternehmenschef Hakan Samuelsson neben Qualität, Luxus, Funktionalität und Design nicht ganz überraschend auch das Thema Sicherheit. "Unser Bestreben ist es, Unfälle von vornherein zu vermeiden", ergänzt Malin Ekholm, die das "Safety Centre" von Volvo leitet. Zu den Neuheiten bei den Assistenzsystemen des XC60 gehört beispielsweise die "Oncoming Lane Mitigation", die mit einem automatischen Lenkeingriff reagiert, wenn eine Kollision mit dem Gegenverkehr droht. Ein weiteres System lässt den Wagen ausweichen, wenn eine Notbremsung allein nicht mehr ausreicht. Dabei identifiziert das wachsame Auge einer Kamera neben Fahrzeugen, Radlern oder Fußgängern auch größeres Getier wie Elche, Pferde, Kühe oder Rotwild. Der Totwinkelwarner BLIS ist ebenso um einen Lenkassistenten erweitert worden.

Top-Down-Politik: Zuerst kommen die höherpreisigen Modelle, der Fronttriebler mit Handschalter folgt später. © Hersteller



Mit dem XC60 ist Volvo fraglos ein sehr gutes Auto gelungen. Preislich steht das Premium-SUV der deutschen Konkurrenz jedoch in nichts nach. Es ist kein Kunststück, beim Kauf in die lichten Höhen um 70.000 Euro vorzudringen. Wer einigermaßen preiswert einsteigen will, muss den Jahreswechsel abwarten. Erst dann folgt eine frontgetriebene und handgeschaltete Basisvariante, die auch bescheidener motorisiert sein wird.

Volvo-Chef Hakan Samuelsson hat mit der Marke noch Großes vor. Die "Vision Zero" sieht vor, dass ab 2020 niemand mehr in einem neuen Volvo getötet oder ernsthaft verletzt wird. Zudem wollen die Schweden bis 2025 weltweit bis zu einer Million elektrifizierter Fahrzeuge verkaufen. Damit zeichnet sich schon ein weiteres Vorher-Nachher in der Unternehmensgeschichte ab: Den Diesel, sagt Samuelsson, brauche man noch, um die strengen CO2-Grenzwerte der EU in 2020 erfüllen zu können. Danach werde sich der Fokus zunehmend auf Elektrifizierung richten müssen.

Ulla Ellmer

Volvo XC60 in Kürze:

Wann er kommt: Am 15. Juli

Wen er ins Visier nimmt: Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5

Was ihn antreibt: Diesel mit 190 und 235 PS, Benziner mit 254 und 320 PS. Plug-in-Hybrid mit 320 + 87 PS.

Was er kostet: Ab 48.050 Euro

Was noch folgt: Frontgetriebenes Basismodell mit manueller Schaltung und kleinerer Motorisierung

Was gut gefällt: Skandinavisch reduziertes Design, Premium-Ambiente, souveränes Fahrverhalten, hohes Sicherheitsniveau

Was weniger gefällt: Hoher Preis, Basismodell noch nicht verfügbar