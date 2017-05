VW Up: So klein und schon ein GTI!

Der Auto-Zwerg leistet 115 PS - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - GTI: Diese drei Buchstaben besitzen Kultstatus. Davon färbt jetzt auch was auf den Up ab: Nächstes Jahr kommt der kleinste VW mit 115 PS und in komplettem GTI-Trimm, bis hin zu Karositzen und rotem Streifen im Kühlergrill. Premiere feiert die Rennsemmel – na, wo wohl? Beim GTI-Treffen am Wöhrtersee.

VW Up GTI: Er wird 2018 als Zweit- und als Dreitürer auf den Markt kommen. © Hersteller



VW Up GTI: Er wird 2018 als Zweit- und als Dreitürer auf den Markt kommen. Foto: Hersteller



1976 ist der Golf I als GTI vorgestellt worden, buchstäblich schnell hat er Ikonenstatus erlangt. Wenn sich vom 24. bis 27. Mai die GTI-Fans bei ihrem Jahrestreff am österreichischen Wörthersee zusammenfinden, dann dürften auch etliche Besitzer dieser allerersten Generation dabei sein. Deren Leistung holt heute allerdings keinen mehr hinterm Ofen vor: Wie - 110 PS? Das kriegen inzwischen schon Kleinwagen hin.

Kleinwagen? Kleinstwagen! Der Up ist der Zwerg im VW-Programm und wird jetzt kräftig aufgemöbelt. Als GTI debütiert er passenderweise beim Get-Together der Fangemeinde am Wörthersee. Noch als Studie wird er dastehen, aber schon ziemlich nah dran am Serienmodell. Befeuert wird er von einem Dreizylinder-Turbomotörchen, das sich aus einem Liter Hubraum immerhin 115 PS holt. Das Drehmoment liegt bei 200 Newtonmetern. So ausgestattet, fährt die Rennsemmel bis zu 197 km/h schnell und sprintet in 8,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Aluräder und Sportfahrwerk

Auch optisch bekommt der Kleine so ziemlich alles, was ein echter GTI braucht. Einen roten Steifen im Kühlergrill beispielsweise, Sitzbezüge im Karo-Muster, GTI-Schaltknauf, Sportlederlenkrad. Zum technischen Equipment gehören 17-Zoll-Leichtmetallräder und ein um 15 Millimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk.

Typisch GTI: Karositze, GTI-Schaltknauf und sportliches Ambiente. © Hersteller



Typisch GTI: Karositze, GTI-Schaltknauf und sportliches Ambiente. Foto: Hersteller



Das serienfertige Modell soll Anfang 2018 auf den Markt kommen. Spätestens dann wird auch der Rest der Autowelt merken, wie sehr die Zeit doch am Ur-GTI vorbeigegangen ist. 3,70 Meter war er lang, schaffte eine Topspeed von 182 km/h und wog federleichte 810 kg. Der Up GTI rückt ihm also bis auf zehn Längenzentimeter auf die Pelle, fährt 13 km/h schneller und bringt 187 Kilo mehr auf die Waage. Erkenntnis: Was heute als Autozwerg gilt, war vor rund vierzig Jahren noch ein ausgewachsenes Familienauto.

Auch preislich überflügelt die Wolfsburger Rennsemmel ihr Vorbild. War der Golf I GTI noch für 13.850 Mark zu haben, dürfte der Up GTI in etwa bei 18.000 Euro loslegen.

ule