Autorin Dora Heldt im Nürnberger Literaturhaus

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Unter dem Pseudonym Dora Heldt veröffentlicht die langjährige dtv-Verlagsvertreterin Bärbel Schmidt seit über zehn Jahren Romane, die es regelmäßig in sämtliche Bestsellerlisten schaffen. Aus ihrer Feder stammen Werke wie "Ausgeliebt", "Tante Inge haut ab" und "Urlaub mit Papa". Mit ihrem neuen Roman "Drei Frauen am See" kommt die in Hamburg lebende Autorin am Dienstag ins Nürnberger Literaturhaus. Ab 20 Uhr liest Heldt Passagen aus dem Werk vor, in dem es um vier besondere Frauen geht.

nb