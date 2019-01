Balsam für die Ohren: Cobario treten in Neumarkt auf

NÜRNBERG - Die drei Herren von Cobario sind wahre Weltmusik-Experten. Mit Gitarren, Geige und Bratsche verwöhnen sie die Ohren ihrer Zuhörer. Am Donnerstag, ist das Trio mit seinem rhythmisch schwungvollen Vagabunden-Galopp in Neumarkt zu Besuch. Cobario performen in den Festsälen der Residenz.

nb