Ganz gleich, ob sie mit ihrer Band den Swing der 30er und 40er Jahre zum Leben erweckt oder sich melancholischen Bossa-Nova-Melodien hingibt – Bekki Deckarts weiche Stimme verwandelt Worte in Bilder und transportiert die zum Teil fast hundert Jahre alten Texte in die heutige Zeit, als wären sie erst gestern geschrieben worden. Am Freitag stehen sie und ihre Mitstreiter auf der Bühne im Jazzstudio. Beginn: 21 Uhr.



