Unter dem Motto "Morricone & More" präsentieren die Nürnberger Symphoniker gemeinsam mit Solistin Jana Degebrodt (Foto) weltbekannte Filmhits im Serenadenhof. Nummern aus "Es war einmal in Amerika", "Star Wars" und "Illuminati" laden zum Träumen ein. Die Veranstaltung genau nach dem Geschmack von Cineasten beginnt am Freitag um 20 Uhr. © pr_by Peter Samer / Nürnberger Symphoniker