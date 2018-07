Bardentreffen und Annafest: Die Wochenendtipps

Die Tipps für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Wetter bleibt weiterhin außerordentlich sommerlich und alles drängt nach draußen. So tummeln sich Musikschaffende aus aller Welt drei Tage lang in den Gassen Nürnbergs. Fans bereifter Schönheiten finden beim Oldtimertreffen am Brombachsee ihr Glück. Daneben tobt weiterhin das Forchheimer Annafest. Diese Tipps und viele mehr finden Sie in unserer wöchentlichen Event-Rundschau.

Bilderstrecke zum Thema Bardentreffen, Oldtimer und Annafest: Unsere Wochenendtipps Der Sommer legt nochmal 'ne Schippe drauf und beschert uns Temperaturen von weit über 30 Grad. Auch unsere dieswöchigen Tipps verdienen das Prädikat "verdammt heiß". So funktionieren Barden aus allen Ecken dieser Welt Nürnbergs Innenstadt zum größten Open Air-Konzertsaal der Erde um. Am kleinen Brombachsee fahren scharenweise Oldtimer vor. Party pur gibt es auch in Forchheim beim Annafest sowie auf einer der vielen Kirchweihen im Umkreis. Diese Veranstaltungen und noch viele weitere finden Sie in den Tipps der Woche.