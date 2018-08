Batnight, Sandkerwa & Herbstvolksfest: Unsere Freizeittipps

Die Tipps für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund um den Dutzendteich duftet es ab Freitag wieder nach gebrannten Mandeln und Drei im Weggla. Wenige Meter weiter richtet der Modellbauclub Nürnberg ein Dampfschifftreffen aus. In Bamberg findet nach einem Jahr Pause wieder die Sandkerwa statt und der LBV ruft zur Fledermausnacht. Diese und noch viele weitere Veranstaltungen finden Sie hier.

Bilderstrecke zum Thema

Die Fürther Stadthalle verwandelt sich in den kommenden Tagen zum Mekka des Billardsports. Die Paul Hunter Classics steigen dort. Poeten verweilen derweil beim Literatenfest in Erlangen. Kernige Rittersleute entern zeitgleich die Burg Waischenfeld und führen dort ein Turnier zu Pferde auf. Diese Tipps und noch viele mehr finden Sie in unseren dieswöchigen Veranstaltungstipps.