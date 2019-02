Die Bücher des in Köln lebenden Autors Volker Kutscher standen Pate für die TV-Serie Babylon Berlin. Aus den Geschichten um Kommissar Gereon Rath, der im Berlin der Dreißigerjahre ermittelt, formten Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten eine preisgekrönte Reihe, die bislang zwei Staffeln umfasst. Inzwischen sind zwei weitere Staffeln in Planung. Volker Kutscher kommt am Freitag in den Kulturboden nach Hallstadt. Dort stellt er um 20 Uhr den siebten Band seiner Bestsellerserie mit dem Titel Marlow vor. © Oliver Berg/dpa