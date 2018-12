Benjamin Lanz zu Gast im Muz-Club

Unser Tagestipp für Samstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kurz vor Weihnachten beschenkt der Muz-Club sich und seine Gäste mit dem Auftritt von Benjamin Lanz. Der Musiker ist Tour-Mitglied bei Bands wie The National und Beirut. Am Samstag, 22. Dezember, stellt Lanz seine aktuelle Platte - ein Gemisch aus Indie und Experimental - in Nürnberg vor.

nb