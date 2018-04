Rund ums Osterwochenende haben wir einiges im Sortiment. Am Samstag öffnete das Nürnberger Frühlingsfest seine Pforten. Außerdem kämpfen die Ice Tigers um den Einzug ins Finale der DEL. Das und noch viel mehr tut sich hier in der Region in den kommenden Tagen. Wie immer hübsch zusammengefasst in unserer Event-Fibel. Am besten gleich mal drüberklicken!