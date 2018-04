Bierchen und Bühnchen: GoHo-Kneipenfestival am Samstag

NÜRNBERG - Die dritte Runde von "Bierchen & Bühnchen", dem Kneipenfestival in Gostenhof und Himpfelshof, steht bevor. Insgesamt zwanzig Locations machen mit. In den Cafés und Trinkhallen treten Songwriter und DJs vors Publikum.

Schmackhaftes Bier, gutes Wetter, nette Leute: Beim Kneipenfestival trifft sich Gostenhof. © Eduard Weigert



Sagen wir ruhig wie es ist: Die Bierchen und die Bühnchen sind mitunter schwer zu erreichen bei "Bierchen und Bühnchen", dem Gostenhofer Kneipenfestival in Nürnberg, das im letzten Jahr so gut besucht war, dass allein das Betreten und Verlassen eines Lokals mitunter viel Geduld und Standvermögen gefordert hat.

Bei freiem Eintritt 20 verschiedene Bands, Songwriter und DJs in 20 Lokalitäten spielen zu lassen: Diese Konzept hat offensichtlich eingeschlagen und so wird auch die dritte Ausgabe des Festivals am bevorstehenden Samstag, 7. April, bestimmt nicht unter Besucherschwund leiden.

Große Bandbreite

Ab 18 Uhr darf man sich in den Gostenhofer Szenekneipen und örtlichen Kultureinrichtungen – unter anderem La Ola, Willich, Große Freiheit, Mops, Herr Lenz, Palais Schaumburg, Café Mainheim, Eisdiele, Hempels, Regina, Edel Extra oder Café Fernweh – über alte Szene-Hasen wie The Black Elephant Band oder den großartigen englischen Songwriter Stephen Burch, aka The Great Park, genauso freuen wie über Newcomer wie die Folkies Nobutthefrog – um nur ein paar wenige zu nennen.

Bei den Aftershowpartys im Muz-Club und in der Desi servieren bestens qualifizierte Plattenaufleger hochklassige Konservenmusik von "Bummeltechno" bis zu Funky Beats. Ziel der Veranstaltung ist es laut den Organisatoren, Bewegung in den bunten Stadtteil zu bringen und die Kneipen untereinander noch besser zu vernetzen. Und natürlich: Spaß! Ein bisschen Gedränge nimmt man dafür gern in Kauf.

Das Kneipenfestival "Bierchen und Bühnchen" findet am Samstag, 7. April, von 15 bis 22 Uhr in 20 Kneipen im Nürnberger Stadtteil Gostenhof und Umgebung statt, die Musik startet gegen 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, lediglich die Aftershowpartys im Muz-Club (Fürther Str. 63) und in der Desi (Brückenstr. 23) kosten je 8 Euro.

