Boris Dolinski legt in der Rakete auf

NÜRNBERG - Das Berghain und die darin integrierte Panoramabar in Berlin genießen Kultstatus. Ein DJ, der von Anfang an regelmäßig in den ehrwürdigen Hallen performen darf, ist Boris Dolinski. Am Samstag kommt Boris in die Rakete.

