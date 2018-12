Brennende Hänge und laute Klänge: Die Wochenendtipps

In der Arena schwingt das Ensemble von Holiday on Ice die Kufen - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Es ist das letzte Wochenende vor Weihnachten - und es wird besinnlich. Aber eben nicht nur. In der Fränkischen Schweiz brennen die Hänge, in den Konzertsälen der Region wird's nochmal richtig laut und in der Arena schlägt Holiday on Ice auf. Der Überblick!