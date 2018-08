Brückenfestival und Jurafest: Unsere Wochenendtipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am zweiten Augustwochenende steigen etliche interessante Events. Beim Brückenfestival spielen zwei Tage lang zahlreiche Bands auf. Auf dem Jurafest in Neumarkt und dem Altstadtfest in Ebermannstadt klirren Bierkrüge aneinander. Dies und noch vieles mehr finden Sie in den Tipps der Woche.

