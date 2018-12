Chansons und mehr: Flex Ensemble spielt in Nürnberg

Unser Tagestipp für Montag - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Die vier Mitglieder des Flex Ensembles sind allesamt große Meister an Cello, Piano, Violine und Viola. Am Montag reist die Gruppe gen Nürnberg, um in der Meistersingerhalle unter anderem für ein Klavierquartett bearbeitete französische Chansons vorzuführen.

nb