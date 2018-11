Chippendales: Trainierte Körper in der Meistersingerhalle

Montag

NÜRNBERG - Der Anblick der Chippendales versetzt vor allem Frauen in helle Aufruhr. Die durchtrainierte und gut aussehende Herrentruppe kommt am Montag nach Nürnberg. Ab 20 Uhr absolviert das Ensemble einen Auftritt in der Meistersingerhalle. Zu sehen gibt es dabei aber nicht nur einen Haufen hübscher Männer in knappen Kleidern, sondern darüber hinaus eine völlig neue Choreographie inklusive Lightshow.

nb