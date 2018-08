Chris Garmon: Indie in der Erlanger Strohalm

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Musiker Chris Garmon braucht schlappe zwanzig Jahre, bis er feststellt, dass er Stücke komponieren möchte. So schnappt er sich ein Instrument, studiert Akkorde ein und setzt seinen Entschluss nach und nach in die Tat um. Jetzt kommt er in die Erlanger Strohalm.

nb