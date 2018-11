Die Stadt Schwabach läutet am Freitag die Adventszeit ein. Traditionell geschieht das mit dem Event "Schwabach glänzt", bei dem um 18 Uhr die weihnachtliche Beleuchtung in der Innenstadt in Betrieb genommen wird. Zur gleichen Zeit findet darüber hinaus das Anblasen des Krippenhauses auf dem Königsplatz statt. Aus diesem Grund haben die Läden in der Altstadt bis 21 Uhr geöffnet und laden zu einem spätabendlichen Einkaufsbummel ein. Hier erhalten Sie einige Eindrücke aus dem vergangenen Jahr. © Robert Schmitt