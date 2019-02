Anlässlich des chinesischen Neujahrsfests findet am Samstag im kleinen Saal der Meistersingerhalle ein Konzert statt, bei dem unter anderem die Musikerin Liu Ying auftritt. Werke des zeitgenössischen chinesischen Komponisten Fang Lanqing werden im Zuge dessen zu hören sein. Außerdem kommt in vielen Liedern das traditionelle Instrument Guzheng zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Zither. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Ein weiteres Event anlässlich des chinesischen Neujahrsfests findet übrigens am Sonntag im Erlanger Redoutensaal statt. © pr_by Jie Li