Die Freizeittipps: Klassik, Beatz und Feuerzauber

NÜRNBERG - An diesem Wochenende startet das 178. Annafest in Forchheim. Außerdem laden Zirndorf und Nürnberg zum Klassik Open Air. Dicke Sounds servieren die DJs bei Open Beatz nahe Herzogenaurach. Berching freut sich derweil auf nächtlichen Feuerzauber über dem Main-Donau-Kanal. Das ist aber längst noch nicht alles. Diese und viele weitere Tipps finden sie in unserer dieswöchigen Event-Rundschau.

