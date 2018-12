Die XXL-Wochenendtipps kurz vor dem Jahreswechsel

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Prall gefüllt sind die Programmkalender der hiesigen Unterhaltungshäuser rund um Silvester. Es stehen Theateraufführungen und Neujahrskonzerte an, Musicals sowie der mittlerweile kultige "Markt der langen G'sichter" in der Villa Leon. All das und vieles mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Von Silvesterlauf bis Kino unter der Brücke: Die Freizeittipps An den Tagen rund um den Jahreswechsel tun sich zahlreiche Partys auf. Auch viele Theaterstücke für Kinder und Erwachsene hätten wir im Angebot. Daneben dürfen sich Sportive beim Silvesterlauf an der Wöhrder Wiese verausgaben, während Cineasten Freude beim Kino unter der Brücke haben. Diese Events und viele mehr finden Sie in den XXL-Wochenendtipps.