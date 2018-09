"Donbass" im Filmhaus Kino: Ukraine-Konflikt im Portrait

Unser Tagestipp für Montag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Film Donbass von Sergei Loznitsa ist schwere Kost. Der Regisseur blickt in seiner Arbeit auf einen Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen. Er blickt tief hinein in eine Region, die am Rande ihrer Selbstauflösung steht. Donbass läuft am Montag im Filmhaus Kino.

nb