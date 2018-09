Eröffnung des 48. Altstadtfests in Nürnberg

NÜRNBERG - Am Mittwoch, 12. September, beginnt die 48. Ausgabe des Nürnberger Altstadtfests. Den obligatorischen Bieranstich übernimmt in diesem Jahr OB Maly. Er knackt um 17.30 Uhr das erste Fass auf der Festplatzbühne auf der Insel Schütt. Das Blasorchester Markt Feucht e.V. untermalt das Schauspiel auf ihre Weise mit entsprechender Musik. Das Altstadtfest endet am Abend des 24. September.

nb