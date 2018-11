Es weihnachtet sehr: Eröffnung des Christkindlesmarkt

Unser Tagestipp für Freitag - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Nürnbergs Hauptmarkt hat sich herausgeputzt und in ein weihnachtlich duftendes "Städtlein aus Holz und Tuch" verwandelt. So kann Christkind Rebecca Ammon - auf der Brüstung der Frauenkirche stehend - den Markt am Freitag um 17.30 Uhr mit dem berühmten Prolog für eröffnet erklären. Abertausende Besucher werden ihr dabei auf die Lippen sehen. Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der bekanntesten Deutschlands und hat bis Heiligabend täglich ab 10 Uhr geöffnet.

nb