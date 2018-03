Am Freitag eröffnet im Herzen der Stadt der diesjährige Ostermarkt. An den Büdchen auf dem Nürnberger Hauptmarkt bieten etwa hundert Händler ihre Waren an. Die Palette reicht von Bekleidung über Korbwaren bis hin zu Geschirr und Haushaltsgegenständen. Natürlich stehen auch Osterartikel jeglicher Art zum Verkauf. Der Ostermarkt ist bis Ostermontag täglich ab 10 Uhr geöffnet. Karfreitag bleibt er geschlossen. © Michael Matejka