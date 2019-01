Faschingsgaudi und Nightmarket: Die Wochenend-Tipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Närrinnen und Narren dürfen sich diesen Samstag auf diversen Prunksitzungen in der Region vergnügen. Angehende Eheleute sind dagegen bei der Hochzeitsmesse im Messezentrum bestens aufgehoben. "Star Wars in Concert" heißt es derweil in der Meistersingerhalle. Wie immer ist also viel los im Frankenland. Hier sind die Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Musik, Jux und Nightmarket: Unsere Wochenend-Tipps Das zweite Januar-Wochenende hält etliche Faschingsfeiern bereit. Zudem legen zahlreiche Bands, Solo-Acts aber auch bekannte DJs einen Halt in Franken ein. Beim Nightmarket im Parks wechseln dagegen wieder viele kleine und große Schätze ihre Besitzer. Diese und weitere Events finden Sie in den Tipps der Woche.