Feinster Classic Rock: The Night Flight Orchestra im Hirsch

Unser Tagestipp für Sonntag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die schwedische Kapelle "The Night Flight Orchestra" ist im Classic Rock Bereich zu Hause. Für ihre Arbeiten wurden die Musiker schon mehrfach für Preise nominiert. Mit der aktuellen Produktion im Tourkoffer kommen die Burschen am Sonntag in den Hirsch.

nb