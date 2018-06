Festival-Irrsinn und Challenge: Das geht am Wochenende

Proppenvolles Programm ab Freitag - wir haben die Tipps für Franken - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Im Fürther Stadtpark spielt ein Orchester groß auf. Zeitgleich bringen zahlreiche Top-Acts aus der Elektronik-Szene die Massen am Nürnberger Hafen zum Tanzen. Außerdem steigt die Challenge in Roth. Das und noch viel mehr tut sich bei uns an diesem Wochenende - der Überblick!

Bilderstrecke zum Thema Die Wochenendtipps: HipHop, Beachvolleyball und Challenge in Roth Die kommenden Tage stehen voll und ganz im Zeichen des Sports. Der Triathlon in Roth zieht die Massen an. Auf dem Hauptmarkt duellieren sich renommierte Volleyballer*innen. Außerdem tragen Frankens Nachwuchskicker das Finale des Streetsoccer Cups auf dem Kornmarkt aus. Außerdem hätten wir jede Menge Literatur sowie das Container Love Festival am Hafen im Angebot.