Wer auf der A-rosa Luna per Schiff durch Südfrankreich schippert, durchquert atemberaubende Landschaften voller Natur, Kultur und Geschichte. Wir waren für Sie an Bord.

Die Zahl nützlicher und unnützer Apps für Ihr Smartphone ist schier unendlich. Das gilt auch für das Thema Reisen. Daher schlagen wir eine Schneise in den Dschungel der Anwendungen und stellen Ihnen Apps vor, die wir für empfehlenswert halten.

Kaum eine Tourismusbranche steht so in der Kritik wie Kreuzfahrtschiffe. Die meisten blasen noch immer giftige Schweröldämpfe in die Luft. Doch die Reeder fürchten um ihr Image. Soll der Boom anhalten, müssen die Schiffe sauberer werden. Hier viele schlechte, aber auch gute Beispiele.