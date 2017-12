In diesem Jahr feiert die Erfurter Band Northern Lite ihr 20-jähriges Bandjubiläum. Die ersten Auftritte absolviert das Trio noch in rauchigen Techno-Clubs. Schon lange sind sie jedoch auf herkömmlichen Konzertbühnen zu Hause und zeigen dort, wie es klingt, wenn Rock auf Techno, Elektro auf Pop trifft. Am Freitag sind Northern Lite im Hirsch zu Besuch. Hier spielten sie übrigens auch eine ihrer ersten Shows mit Gitarrist. Der Gig in der ehemaligen Fabrikhalle startet um 21 Uhr. © pr