Foodtrucks und irre Iren: 28 Tipps fürs Wochenende

Von Weinturmlauf bis Nachtflohmarkt: Sauwetter bremst Franken nicht

NÜRNBERG - Es wird deutlich kühler, ein Winter-Intermezzo. Na und? Mit unseren Tipps fürs Wochenende lässt sich das Sauwetter locker umschiffen - mit Kulinarik, mit Laufspaß oder mit Kultur. Der Überblick!

Alle Iren dieser Welt begehen am Samstag den St. Patrick's Day. So auch in Nürnberg. Derweil startet auf dem Hauptmarkt der Ostermarkt und Filmfreaks pilgern in die Meistersingerhalle. Das und noch viel mehr passiert an diesem Wochenende in der Region. Hier sind die Tipps für die kommenden Tage.