Frauenpower in der Arena: Nightwish spielen in Nürnberg

Unser Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee steuern Nightwish Ende November auch Nürnberg an. Nach Shows in den USA sowie vielen Festivalauftritten im Sommer geht es nun also wieder rein in die gute Stube. Nightwish spielen am Freitag in der Arena. Start: 19 Uhr.

nb