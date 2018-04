Freizeittipps: Veggie-Food und ein buntes Feuerwerk

Volksfest lockt zum Endspurt - Veggienale informiert über ein gesundes Leben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist ein Wochenende der Extraklasse! Denn der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Da bietet sich ein Besuch auf dem Nürnberger Frühlingsfest an, das am Abend mit einem Abschlussfeuerwerk zu Ende geht. Doch auch für Kulturinteressierte gibt es eine breite Auswahl an Attraktionen.

