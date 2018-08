Gaudi in Neumarkt: Elf Tage Jura-Volksfest stehen an

Auf dem Festplatz wird am Freitag das erste Fass Bier angestochen - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Ab Freitag herrscht in Neumarkt wieder Ausnahmezustand. Zum traditionellen Jura-Volksfest zieht es Groß und Klein auf den Festplatz. Am Freitagabend zapft Oberbürgermeister Thomas Thumann das erste Fass Bier an.

Das Jura-Volksfest ist ein wahrer Besuchermagnet: Rund 300.000 Menschen zählten die Veranstalter jeweils in den vergangenen Jahren. © Hubert Bösl



Das Jura-Volksfest ist ein wahrer Besuchermagnet: Rund 300.000 Menschen zählten die Veranstalter jeweils in den vergangenen Jahren. Foto: Hubert Bösl



Für viele Gäste die wichtigste Nachricht gleich vorneweg: Auch heuer liegt der Preis für eine Maß Festbier, wie auch in den vergangenen drei Jahren, bei unverändert 7,30 Euro. Und auch sonst ist vieles, was das Neumarkter Jura-Volksfest betrifft, gute und liebgewonnene Tradition.

Am Freitag, 10. August, sticht Oberbürgermeister Thomas Thumann um 19 Uhr in bewährter Weise das erste Fass Bier an und die Neumarkter Böllerschützen beschießen das Ereignis. Bis einschließlich Montag, 20. August, fließen nicht nur Blondgehopfte, sondern rollt auch der Rummel auf den Jura-Wiesen.

Gipfelstürmer und Baggmers-Buam

Die Organisatoren haben eine Mischung aus 19 Blas- und Showkapellen in der großen Jura-Halle, acht Rockbands in der kleinen Halle und vier Musikgruppen "unplugged" im Biergarten zusammengestellt. Wieder dabei sind die Gipfelstürmer (Montag, 13. August), "Trixi und die Partylöwen" (Donnerstag, 16. August), und neu engagiert wurden "Shark", "Maxxx Partyband" und die "Baggmers-Buam" (am Sonntag, 12. August, um 18 Uhr). 20 Fahrgeschäfte hat die Firma Hartmann-Wunderle herangeschafft – von der "Wilden Maus" übers Riesenrad bis hin zum (Klein-)Kinderkarussell.

Am kommenden Sonntag, 12. August, will Michael Sturm einen weiteren Weltrekord aufstellen – und zwar wieder im Maßkrugtragen. Am großen Festzug – ebenfalls am kommenden Sonntag, 12. August, ab 14 Uhr durch die Innenstadt am Rathaus vorbei – beteiligen sich in diesem Jahr 103 Gruppen mit zwölf Kapellen und Spielmannszügen mit dem Motto: "Neumarkt erLEBEN – des taugt ma!".

Wahre Publikumsrenner werden auch der erste Familientag (am Montag, 13. August), den die Neumarkter Nachrichten unterstützen, bei dem in allen Fahr- und Schaugeschäften halbe Preise und Angebote an den Essensständen bis 19 Uhr gelten ,sowie der zweite Familiennachmittag am Freitag, 17. August, und der Seniorennachmittag am Donnerstag, 16. August, ab 12 Uhr, sein. Höhepunkte sind die Pferde- und Fohlenschau am Montag, 20. August, ab 9 Uhr hinter der Kleinen Jura-Halle und das Abschlussfeuerwerk ab 22 Uhr.

amu