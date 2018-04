Grigori Sokolov zu Gast in der Meistersingerhalle

NÜRNBERG - Grigori Sokolov gilt als einer der bedeutendsten Pianisten der Welt. Der russische Musiker konzertierte mit den renommiertesten Orchestern und arbeitete im Zuge dessen unter den besten Dirigenten der Erde. Seit langer Zeit füllt Sokolov auch alleine die Konzerthäuser. Bei seinen Auftritten streicht er mit absoluter Hingabe über die Tasten seines Flügels und zieht damit die Besucher in den Bann. Am Montag absolviert der Meister einen Auftritt in der Meistersingerhalle. Beginn: 20 Uhr.

