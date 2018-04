Guru Guru feiert 50-jähriges Jubiläum im Hirsch

NÜRNBERG - Im für Deutschland so geschichtsträchtigen Jahr 1968 finden die Mitglieder der Gruppe Guru Guru zusammen. Sie heben ihr Musik-Projekt aus der Taufe und halten es bis heute am Laufen. Die Welt bezeichnet ihren Sound als Krautrock. Sie selbst unterlassen es, ihre Konstruktionen durch eine bestimmte Begrifflichkeit zu definieren. Die Alt-Rocker, deren Shows insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren stark politisch geprägt waren, gastieren am Donnerstag im Nürnberger Hirsch. Hier feiern sie ihr 50-jähriges Jubiläum. Los geht die Show um 20 Uhr.

nb