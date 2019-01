Helden des Punk: "The Vibrators" im Fürther Kunstkeller

NÜRNBERG - The Vibrators sind echte Helden des Punk. Ihre erste Platte gilt für die Leute vom Fach nach wie vor als eine der besten 50 Punk-Scheiben aller Zeiten. Außerdem sind Nummern wie "Baby Baby" oder "Troops of Tomorrow" nicht nur äußerst gelungene Produktionen, sondern darüber hinaus zwei der meist gecoverten Punkrock-Hits überhaupt. Am Dienstag gastiert das Ensemble in der Kleeblattstadt. Los geht die Sause im Kunstkeller um 21 Uhr.

nb