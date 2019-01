Das knapp einmonatige Gastspiel des Flic Flac Zirkus in Nürnberg endet an diesem Wochenende. Von Freitag bis Sonntag stehen damit die allerletzten Vorstellungen der X-Mas Show an. Danach ziehen die daran beteiligten 60 Artisten und Comedians weiter. Die genauen Zeiten der zahlreichen Vorführungen an diesem Wochendene finden Sie hier. © Flic Flac