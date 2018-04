Hundeprofi Rütter in der Arena: Das erwartet Nürnberg heute

Fernsehstar präsentiert sein neues Programm - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Der Mann ist 47 Jahre alt, in festen Händen, hat fünf Kinder und wohnt bei Köln. Nicht nur wer Vierbeiner hat, dürfte ihn kennen: "Hundeprofi" Martin Rütter ist mit neuem Programm auf Tour. Am Donnerstag macht er in Nürnberg Station.

Ein Mann wie ein Hund: Wäre Martin Rütter ein Vierbeiner, dann wäre er eine Mischung aus "Border Collie und Jack Russell Terrier". Border Collie-Dame Emma liebt vermutlich nicht nur die Collie-Anteile. © Foto: Klaus Grittner



Herr Rütter, wie sieht er aus, der typische Urlaubstag des "Hundeprofis"?

Martin Rütter: Extrem entspannt. An einem typischen Urlaubstag gönne ich mir größtenteils inaktives Erholen. Ein kostbares Gut.

Wie gestaltet sich ein typischer Rütter-Alltag?

Rütter: Aus jeder Menge Abwechslung. Bei mir ist kein Tag wie der andere. Wäre ich ein Hund, dann ganz eindeutig eine Mischung aus Border Collie und Jack Russell Terrier. Der Collie steht für Kreativität und Arbeitsfreude, gleichzeitig braucht es aber immer auch Abwechslung. Der Terrier in mir verbeißt sich gerne in Ideen. Das ist so das Gemisch bei mir.

Neues Programm, das vierte. Was erwartet das Publikum? Und wer hat warum Spaß dabei?

Rütter: Auch in meinem neuen Live-Programm gibt es wieder eine Mischung aus Information und Unterhaltung. Ich halte den Leuten vor Augen, an welchem Ende der Leine das Problem liegt und fungiere als "Anwalt der Hunde", natürlich zum Leidwesen der Menschen. Denn eines ist klar: Schuld hat nie der Hund! Die Nürnberger werden also jede Menge Spaß haben und viel lachen, aber definitiv auch etwas lernen. Interessant ist, dass inzwischen rund 40 Prozent meiner Zuschauer gar keinen Hund besitzen. In meinen Augen hat das zwei Gründe: Zum einen hat sich herumgesprochen, dass man beim Rütter einen schönen Abend verbringen kann, zum anderen hat ja selbst jeder Nicht-Hundebesitzer irgendwie mit dem Thema zu tun – und wenn es nur der Hund des Nachbarn ist, der mir gerade wieder den Garten verwüstet.

Der Auftritt in Nürnberg am Donnerstag ist der erste Arbeitstag nach dem Urlaub, wie fühlt sich das an?

Rütter: Wahnsinnig gut. Ich freue mich schon sehr auf das Nürnberger Publikum. Sowieso stehen für mich in nächster Zeit einige Tour-Termine in Bayern und Franken auf dem Programm. Ich bin hier sehr gerne unterwegs, schätze Land und Leute. Und nicht zu vergessen: Nahezu meine komplette Tour-Crew stammt aus Bayern. Die Kollegen sind auch deswegen aktuell total in ihrem Element.

Wann hatten Sie die "Hunde-versteh-ich"-Erweckung? Und wie sah das aus?

Rütter: Ich hatte schon immer einen guten Draht zu Hunden, obwohl ich als Kind keinen haben durfte. Meine Eltern sehen auch heute noch jedes Tier als überflüssig an, das man nicht auf den Grill legen und essen kann. Ich habe aber bereits in meiner Jugend die Hunde der Nachbarn ausgeführt und die Hunde meiner Tante Thea ohnmächtig gekrault. Sie hatte in den 80er Jahren eine Art Pflegestelle für gestrauchelte Tiere – und sie besaß die außergewöhnliche Gabe, Hunde, die anfangs noch ganz wunderbar waren, binnen weniger Wochen dermaßen verrückt zu machen, dass man das Haus nicht mehr angstfrei betreten konnte. Mich hat schon damals brennend interessiert, warum so viele Menschen um mich herum Probleme mit ihren Hunden hatten.

Wie bekamen Sie bei Vox den Fuß in die (Zwinger-)Tür?

Rütter: Meine ersten TV-Erfahrungen habe ich ja in der Sendung "Eine Couch für alle Felle" im WDR gesammelt. Schon da habe ich gemerkt, dass bei diesem Thema ein sehr großer Bedarf besteht. Das Konzept für "Der Hundeprofi" habe ich Vox vorgeschlagen. Dem Sender hat das damals gut gefallen und mittlerweile sind wir mit "Der Hundeprofi" seit zehn Jahren im Fernsehen.

Martin Rütter ist längst eine Marke, im Shop gibt es alles vom Bettchen bis zum Buch. Aber mal ehrlich, ein "Martin-Duft"? Regulär 5 Euro, jetzt als Schnäppchen. Riecht das nicht ein bisschen? Und wenn ja, wonach?

Rütter: Der Duftbaum ist eher ein nettes Gimmick, das von den Leuten angefragt wurde. Fast alle anderen Sachen haben einen funktionellen Charakter.

Brauchen Sie nun mehr tierpsychologische oder mehr betriebswirtschaftliche Kompetenz?

Rütter: Selbstverständlich Ersteres. Und natürlich verdiene ich mit einem Beruf, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, auch meinen Lebensunterhalt. Ich finde, das ist eine schöne Sache.

Auf was freuen Sie sich bei Ihren Live-Programmen am meisten?

Rütter: Auf viele tolle Abende und nicht zuletzt die Interaktion mit dem Publikum. Die ist je nach Region, je nach der Mentalität der Menschen immer wieder anders. Es wird also nicht langweilig.

Martin Rütter ist am Donnerstag, 12. April, in der Arena Nürnberg mit "Freispruch!" zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Interview: Sabine Strickstrock