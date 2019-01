Hundling setzt auf bayerisch-charmante Geschichten

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

FÜRTH - Phil Höcketstaller, ehemaliger Basser bei Les Babacools, ist jetzt der Strippenzieher bei Hundling. Die Lieder des Barden pflanzen kleine charmante Geschichten in die Ohren der stetig wachsenden Zuhörerschaft. Verfasst sind sie in lässigem Münchner Bairisch. Am Donnerstag präsentieren sie ihre Mischung aus Country und Blues, Motown und Folk in der Fürther Kofferfabrik.

nb