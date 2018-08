"I, Tonya" beim Sommernachtfilmfestival in Erlangen

NÜRNBERG - Ein wahres Fest für Cineasten: Wie jedes Jahr veranstaltet das Mobile Kino im August das Sommernachtfilmfestival. An verschiedenen lauschigen Örtchen in der Region sind dann unter freiem Himmel unterschiedlichste Filme zu sehen. Am Montag läuft die US-Produktion "I, Tonya" an der historischen Bleiche in Erlangen. Das Biopic über eine ehemalige Eisläuferin mit Margot Robbie und Allison Janney wird um 21 Uhr gezeigt.

nb