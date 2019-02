Irische Weltmusik: Clannad in Schwabach

Unser Tagestipp für Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Gruppe Clannad verbindet in ihrer Musik das Traditionelle mit der Moderne. Bis zum Beginn ihrer Solokarriere gehörte auch Sängerin Enya der Formation an. Am Freitag geben Clannad ein Konzert im Schwabacher Markgrafensaal. Start: 20 Uhr.

nb