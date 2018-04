Israelischer Sänger Asaf Avidan kommt ins E-Werk

Unser Tagestipp für Montag - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Gleich die erste Platte des Sängers Asaf Avidan wird in Israel ein Erfolg, seinen weltweiten Durchbruch verdankt er DJ Wankelmut, der eine Passage seines "Reckoning Songs" in einem Remix verwendete. Am 16. April kommt Asaf ins E-Werk.

