Italien trifft Deutschland: Laura Carbone singt im Stereo

Unser Tagestipp für Montag - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Show von Laura Carbone ist etwas für Fans von The Jesus And Mary Chain und Nick Cave. Die deutsch-italienische Sängerin stattet dem Stereo mit ihrem zweiten Album "Empty Sea" unterm Arm am Montag, 14. Januar, ab 20 Uhr einen Besuch ab.

nb