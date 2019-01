Jetzt geht's los: Die Faschingspartys in Franken

Auf diesen Feten können Narren die fünfte Jahreszeit zelebrieren - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Die heiße Phase des Karnevals hat begonnen. Daher sind die kommenden närrischen Tage und Wochen mit den verrücktesten Feten vollgestopft, auf denen in Nürnberg, Fürth und Erlangen die Sau aus dem Stall gelassen werden darf. Ein Überblick über die Feier-Epizentren der Region und ihre Faschingspartys.

Der Jambo Jambo Faschingsball markiert sozusagen den Beginn der Hochzeit des bunten Treibens. Die traditionsreiche Sause geht am Samstag, 26. Januar, im Nürnberger Parks über die Bühne. Auf die Beine gestellt wird das Fest mit dem eingebauten Kultstatus seit jeher von der Faschingsgesellschaft Bretonia.

Die Jungs und Mädels geben sich jedes Jahr immens viel Mühe und begrüßen die Gäste mit einer stimmungsvollen Deko. Für gute Laune und kreisende Hüften sorgen dann diverse Live-Musiker und DJs, die auf drei Floors ihrer Arbeit nachgehen.

Etwas später, am Freitag, 22. Februar, sowie am Samstag, 23. Februar, übernehmen die Dullnraamer das Zepter im Fürther Kulturforum. Die Faschingsfreunde aus der Kleeblattstadt gehen bereits in ihre 26. Saison. In Erlangen findet zeitgleich ein Latin Fasching im John Doe statt. Die Betreiber kooperieren bei dieser Sause mit den La Vida Locca Jungs. Die Moskitos performen live. DJs legen auf. Darüber hinaus darf man an einem Tanzkurs teilnehmen. Start: 21 Uhr.

Zurück nach Fürth. Wer die ersten beiden Termine im Kulturforum verpasst, muss sich nicht grämen. Denn die Dullnraamer beweisen Sitzfleisch. Sie wiederholen die gut dreistündige Show am Freitag, 1. März. Doch damit nicht genug. Das Event - eine Mischung aus Rock-Konzert und Kabarett-Veranstaltung - findet am 2. März erneut statt. Der Startschuss ertönt jeweils um 20 Uhr.

Ebenfalls am Samstag, 2. März, schaltet das E-Werk in den Karnevals-Modus. Beim Karibikfasching trumpft eine Live-Band auf. Darüber hinaus sorgt eine Samba-Kapelle für offene Münder. Coole Drinks gibt es unter anderem an der einzigartigen Strandbar. Den Rest erledigen dann verschiedene DJs, die auf den drei Areas Dienst schieben. Start: 21 Uhr.

Schon am Freitag, 1. März, bietet das Paisley seinen Gästen einen wilden Faschingsritt. An diesem Abend plumpsen Schlager- und Party-Lieder aus den Boxen. Zusätzlich laden die Betreiber der Erlanger Club-Institution am Rosenmontag zu einer besonders schmutzigen Fete. Knisternde Erotik an jeder Ecke. Viel Haut, wenig Stoff. Definitiv nichts für unaufgeklärte Klosterschüler. Das verruchte Treiben beginnt um 21 Uhr.

Wir bleiben in Erlangen und verkünden, dass das John Doe gemeinsam mit dem Zirkel am Samstag, 2. März, einen Schlager-Fasching auf dem Zettel stehen hat. Ab 23 Uhr steigt hier die Polonaise, bei der "der Erwin der Heidi von hinten auf die Schulter fasst".

Das Parks hat auch eine Rosenmontagssause im Programm. Auf zwei Areas laufen House- und Party-Kracher. Marc Wirtz und DJ Piranha bereiten diese Töne live zu. Die Garde der Faschingsgesellschaft Bretonia ist ebenfalls mit von der Partie. Leute mit geschultem Blick bewerten derweil die Masken der Besucher und küren so den oder die mit dem besten Kostüm. Beginn: 20 Uhr.

Eine Stunde später entriegelt dann der Hirsch am Montag, 4. März, sein Törchen und bittet die davor stehende und mit den Hufen scharrende Meute hinein. Hier geht der legendäre Pornofasching vonstatten. Jürgen Kirsch, Lexy & K-Paul legen auf und werden sich beim Mischen auf Wunsch eine rote Pappnase überziehen. DJ Rockwell unterzieht den knapp bekleideten Besuchern zeitgleich eine Hip-Hop-Gehirnwäsche.

Zum Kehraus am Faschingsdienstag, den 5. März, präsentiert Radio N1 eine zünftige Hüttengaudi am Flughafen Nürnberg. Die gesamte Moderatorenriege ist vor Ort und heizt ein. Außerdem verbreitet DJ Papaoke gute Laune. Das Spektakel startet um 14 Uhr in der "Winterhütte" am Airport und endet eine Stunde vor Mitternacht.

Am gleichen Tag steigt zudem die große Family-Poolparty im Fürther Mare. Das Zephyrus Animationsteam ist erneut zugange und bespaßt Badenixen und Wasserfrösche mit einem vierstündigen Programm, das um 13 Uhr startet.